En vacances, Victoria Beckham enflamme un karaoké avec un tube des Spice Girls (vidéo)

Postée par David lui-même, la vidéo montre Victoria prendre le micro et entonner le titre "Stop" de l’album Spiceworld, sorti en 1997. Le tout avec l’enthousiasme et la chorégraphie d’antan. "Soirée karaoké avec la seule et l’unique Posh Spice" a légendé l’ancien footballeur anglais. "Juste pour toi, David!!", a ensuite répondu l’ex-membre des Spice Girls.

Les Spice Girls avaient cessé de travailler ensemble en 2001 pour se concentrer chacune sur leurs carrières solos.