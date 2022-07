À Naples, il vole une montre à un touriste puis lui rend… parce qu’elle est fausse (vidéo)

Alors que le serveur apporte le menu aux touristes et retourne à l’intérieur, on voit le jeune homme faire le tour de la zone, puis de se diriger vers les touristes depuis la place. Il sort une arme et la pointe sur la tête du touriste, en lui arrachant sa montre.

Sept minutes plus tard, surprise. Un autre jeune homme se fraye un chemin à travers la terrasse, s’excuse et… rend la montre à son propriétaire. Des images extraordinaires filmées par la caméra de vidéosurveillance du bar, le Monidee Café au cœur de Naples.

La raison? Il s’agissait d’une montre contrefaite, et non de l’inestimable Richard Mille qu’elle prétendait être. Mais plutôt qu’un geste de bonne volonté, le propriétaire du bar a déclaré qu’il s’agissait plutôt d’une tentative d’éviter des représailles légales.

Ils l’ont ramenée en disant "Désolé, désolé", peut-être pour essayer de l’inciter à ne pas le dénoncer", a déclaré Antonio Visconti à CNN.

La montre, si elle était vraie, aurait eu une valeur de près de 300.000 euros..