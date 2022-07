Evidemment, le camion l’espace devant la scène à vitesse réduite et entouré d’équipes de sécurité du festival, mais on se demande s’il n’aurait pas été plus facile (et plus respectueux pour le chanteur qui était occupé sur scène, mais aussi pour le nombreux public) d’attendre quinze minutes que le concert soit terminé pour rejoindre l’autre côté. Il n’y aurait alors eu plus personne au pied de cette scène-là.

Dans ses storys Instagram, le chanteur bruxellois n’a visiblement pas apprécié ce manque de respect du festival liégeois. « Merci WC 2000, juste à temps », a ironisé le chanteur sur Instagram.

Pas très classe en effet.