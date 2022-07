Cagnotte record de l’EuroMillions: ce que vous pouvez acheter avec 230 millions d’euros

Pour la remporter, faut-il encore jouer! On vous explique ICI comment cocher vos cinq chiffres et vos deux étoiles en ligne.

230 millions, on ne se rend pas bien compte de la valeur de ce montant astronomique. Que peut-on acheter avec une pareille somme? Voici 15 idées, juste au cas où vous serez l’heureux gagnant de ce vendredi.

2 ans de revenus de Cristiano Ronaldo

©AFP

Les revenus de "CR7" entre mai 2021 et mai 2022 ont été estimés à 110 millions d’euros. Ceux-ci comprennent ses contrats sportifs et publicitaires, notamment. Gagner 230 millions d’euros équivaut donc à gagner un peu plus de deux ans de revenus du footballeur portugais.

252.691 iPhone 13

©Apple

Pour 230 millions d’euros, vous pouvez être l’heureux propriétaire de 252.691 iPhone 13 de 128 Gb.

7 épisodes de la saison 4 de «Stranger Things»

©Netflix

Chaque épisode de la saison 4 de "StrangerThings" a coûté 30 millions de dollars à produire. L’intégralité de la saison a donc coûté 270 millions de dollars. Avec vos 230 millions d’euros, vous auriez eu l’occasion de produire 7 des 9 épisodes que compose cette saison.

2.175.969 pleins de diesel et 2.317.380 pleins d’essence 95

©AFP

Ce mercredi 13 juillet à la pompe, le diesel était à 2,114€/l et l’essence 95 à 1,9850€/l.

Avec 230 millions d’euros, vous pourriez acheter 108.798.486 litres de diesel et 115.869.017 litres d’essence 95. Pour un réservoir d’une capacité de 50 litres, cela représente 2.175.969 pleins de diesel et 2.317.380 pleins d’essence!

11 châteaux de Laeken

©BELGA

La résidence du roi Philippe, de la reine Mathilde et de leurs enfants a été estimée en 2016 à 20.341.897 euros (terrains non compris). Avec 230 millions d’euros, vous pourriez donc acheter 11 fois le château de Laeken.

1.411.042 amendes pour excès de vitesse

©Brian Jackson - stock.adobe.com

Si vous êtes flashé à 70km/h (vitesse corrigée) dans une zone à 50 km/h, vous écopez théoriquement d’une amende de 163€. Il faudrait vous faire flasher plus de 1.41 million de fois pour épuiser vos 230 millions.

4.847 ans à Disneyland Paris

©BELGA

Une entrée d’un jour pour les deux parcs de Disneyland Paris (Disneyland + Walt Disney Studios) coûte 130€ pour un adulte. À ce prix, vous pouvez passer 1.769.230 journées dans le célèbre parc d’attractions parisien, ce qui correspond à 4.847 ans! De quoi avoir le temps de faire plusieurs fois toutes les attractions...

16.849.816 bacs de Jupiler

©BELGAPLUS

Un bac contenant 24 Jupiler de 25 cl coûte actuellement 13,65€. Vous pouvez en acheter 16.849.816, ce qui représente 404.395.584 bières à boire! Au rythme d’une bière par jour, il vous faudrait 1,10 million d’années pour boire tout ce stock à vous tout seul.

8.273.381 consultations chez votre médecin généraliste

©Pictures news - stock.adobe.com

Le prix d’une consultation chez un médecin généraliste accrédité en juin 2022 était de 27,80€. À ce prix-là, il vous faudrait 8.273.381 consultations pour épuiser vos 230 millions d’euros. De quoi soigner tous vos bobos, de la tête au pied.

1.533.333 chats à adopter

©Okssi - stock.adobe.com

Le prix pour un chaton ou un chat adulte chez Sans Colliers est de 150€. Pour 230 millions, vous donneriez un foyer à plus de 1.5 million de félins! Ça risque de faire beaucoup de bouches à nourrir.

13 Bugatti «la voiture noire»

©Bugatti

C’est l’une des voitures les plus chères au monde. Son coût: 11 millions d’euros hors taxes, soit 16,7 millions d’euros TTC. Avec vos 230 millions, vous seriez capable d’acheter 13 modèles de cette voiture d’exception.

26.744.186 menus Giant de chez Quick

©Quick

Le menu Giant de chez Quick est le menu phare du célèbre restaurant fast-food. La version medium de ce menu contient une frite, un hamburger et une boisson, le tout pour 8,60€. Pour 230 millions d’euros, vous pouvez vous acheter plus de 26 millions de menus. Bon appétit!

1.045 années comme Premier ministre de Belgique

©Photo News

Le salaire annuel brut de notre Premier ministre Alexander De Croo est estimé à 220.000€, soit plus de 18.000€ chaque mois. À ce prix-là, il vous faudrait être en fonction pendant 1.045 ans pour atteindre les 230 millions d’euros.

470.347 places au concert des Rolling Stone à Bruxelles

©Photo News

Les Rolling Stones étaient en concert à Bruxelles le 11 juillet, au stade roi Baudouin. Les places les plus chères ont été vendues 489€. Elles étaient situées dans le Diamont Pit, juste devant la scène. Avec 230 millions, vous auriez pu vous offrir plus de 470.000 de ces places!

92.000.000 tickets d’EuroMillions

©Charles LIMA - stock.adobe.com

Et si finalement vous décidiez de retenter votre chance à l’EuroMillions? Avec 230 millions d’euros, vous pouvez acheter 92 millions de tickets à 2,50€ ou 57,5 millions de tickets contenant une grille et le Joker+. Avec autant de billets, impossible de perdre! La seule inconnue reste le montant que vous gagnerez.