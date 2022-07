«Négociations tendues» avec RTL: voici où David Antoine sera à la rentrée, mais le 16/20, c’est fini

La Dernière Heure/Les Sports l’a annoncé ce vendredi 8 juillet 2022: après moult négociations, qualifiées de "tendues", avec Erwin Lapraille, son actuel directeur général, l’animateur radio David Antoine a fait son choix.Il reste bien sur Radio Contact. Non plus au sein de la même case horaire (16-20h), mais plutôt un 15-18h, notamment pour avoir plus d’audience à la sortie des écoles.Et toujours avec la même équipe.