Rihanna bat un nouveau record: elle devient la milliardaire «self-made» la plus jeune des États-Unis

Ce n’est pas le premier record pour la chanteuse barbadienne. Avant cela, elle avait déjà été titrée chanteuse la plus riche du monde et première femme originaire de la Barbade à apparaître dans un classement Forbes.

À ce palmarès s’ajoute maintenant une nouvelle consécration, et non des moindres: Rihanna est maintenant la femme d’affaires milliardaire la plus jeune d’Amérique! À 34 ans, elle pèse 1,4 milliard de dollars.

Cet immense patrimoine n’est pas dû qu’à la chanson. Absente de la scène musicale depuis six ans, la jeune maman est devenue une véritable femme d’affaires à la tête de plusieurs entreprises.

Selon Forbes, sa fortune proviendrait principalement de sa marque de cosmétique "Fenty beauty". L’artiste possède également 30% du capital de sa ligne de lingerie Savage x Fenty.