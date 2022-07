Engagé dans un match de gala à Soumagne avec d’autres anciens "Héros du gazon", le n°10 amuse la galerie avec quelques pirouettes balle au pied. La vidéo, filmée par sa fille, devient virale et comptabilise 9,5 millions de vues… en un mois à peine. Une surprise.

@frichtik Ces plus possible j en peux plus de moi merci super bien amusé ♬ son original - Leclercq Philippe

"Ma fille m’a dit, ‘Papa, on va mettre la vidéo sur Tiktok’ et cela a pris une ampleur extraordinaire. J’ai été étonné. Les gens aiment bien le naturel et plus naturel que moi, il n’y a pas", tente-t-il pour expliquer un tel succès.

Aux Etats-Unis et en Turquie

Avec 10 millions de vues ou presque, sa vidéo s’est invitée sur Twitter, relayée notamment par des supporters des Girondins de Bordeaux avec la mention: "Le numéro 10 de Bordeaux l’année prochaine", pour gentiment tacler le mercato du club.

Sa vidéo a même été relayée jusqu’à l’étranger. "Un copain m’a appelé pour me dire que ma vidéo était passée aux États-Unis et même en Turquie", se remémore celui qui jouait encore il y a peu.

«Friktich» arrête le foot

À bientôt 46 ans - il les fêtera mardi -, il va définitement raccrocher les crampons. "Je prends plus de plaisir à aller regarder mon fils (NDLR: Aurélien) qui joue en P1 à Haversin que de jouer moi-même.J’ai beaucoup de demandes mais plus la motivation", explique-t-il.

L’ancien "Héros du gazon" ne quittera pas tout à fait les terrains puisqu’il continuera à participer à des galas, notamment pour les enfants. Le prochain rendez-vous: le 5 août à l’A.C. Lustin pour un match avec le "Belgian People football club", une sélection regroupant des joueurs pro, anciens ou actuels, ainsi que différentes personnalités qui effectuent des matchs de charité à travers la Belgique.

En attendant, vous pouvez toujours suivre ses péripéties… sur Tiktok.