USA: le Texas envisage d’interdire la sodomie

La vie privée des citoyens et citoyennes américains ne sort pas du viseur des gouvernements conservateurs américains.Alors que les luttes pour les droits LGBTQIA+ n’ont jamais été autant revendiquées et entendues, les tentatives pour les restreindre persistent dans le temps. En parallèle de rumeurs autour de l’annulation du mariage pour toutes et tous, l’État du Texas réveille les vieux démons d’une Amérique qui a fait du chemin.Mais elle semble en avoir encore à faire.