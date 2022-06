Fan d’Harry Potter? Une «école des sorciers» va ouvrir ses portes en France

L’idée est d’accueillir de jeunes apprentis sorciers pendant les vacances de la Toussaint, du 22 octobre au 5 novembre 2022.

L’évènement s’inspirera de l’univers de J.K. Rowling avec quatre grandes maisons représentées pour accueillir les apprentis sorciers: Busarde, Cerfdelune, Boucfleche et Fauvedor. Le temps d’une après-midi ou d’une soirée, on vit comme un vrai sorcier à Poudlard

Au programme, une visite du château redécoré, des dortoirs aux salles de sortilèges et de potions, en passant par les chambres des professeurs et la grande salle des banquets de 350m2. Les visiteurs du soir profiteront d’un banquet avec les professeurs et la directrice dans la grande salle et d’un spectacle son et lumière en final dans la cour du Château.