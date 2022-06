Les youtubeurs Charles & Mélanie sortent un livre sur le Parkour

Charles et Mélanie se sont rencontrés il y a quatre ans et partagent depuis leur passion pour le parkour.

Les deux Français se sont fait connaître sur YouTube avec les vidéos de leurs exploits en parkour. Charles Poujade a également participé à quatre éditions de l’émission Ninja Warrior sur TF1. Aussi appelé art du déplacement, ce sport acrobatique consiste à franchir des obstacles urbains sans équipement, simplement en courant, sautant et grimpant d’un obstacle à l’autre. Les pratiquants sont appelés des traceurs .

La discipline est née en France dans l’Essonne à la fin des années 80 et a été popularisée par le film Yamakasi au début des années 2000. C’est d’ailleurs comme ça que Charles est tombé amoureux du parkour. "Je devais avoir 12 ou 13 ans quand je l’ai découvert et je me suis lancé dans la discipline, juste en enfilant mes baskets et en allant un peu courir, sauter et grimper dans la rue. Très vite, j’ai été encadré par un des élèves des Yamakasi qui m’a appris à me renforcer physiquement, à ne pas faire n’importe quoi, à avoir de la rigueur et à comprendre l’art du déplacement. On s’est rencontré avec Mélanie il y a quatre ans, elle connaissait déjà un petit peu mais elle ne pratiquait pas, après elle s’est mise à essayer avec moi" , détaille-t-il.

Avec lui, Mélanie Buffetaud crée deux chaînes Youtube qui cumulent aujourd’hui plus de 2,7 millions d’abonnés à elles deux. Sur Run & Jump, ils publient des vidéos en vue à la première personne d’enchaînements de figures sur les toits parisiens, sur les remparts d’un château dans le Colorado ou dans le souk d’un village dans le désert. Scénarisées, ces vidéos rendent parfois hommage à des œuvres de la pop culture en lien avec la discipline comme Spider Man ou le jeu vidéo Assassin’s Creed . La plus visionnée compte plus de 120 millions de vues. Sur leur deuxième chaîne, Charles et Mélanie , les vidéastes partagent leur quotidien de couple avec humour et réalisent des défis, seuls ou avec d’autres youtubeurs, liés à l’art du déplacement.

Charles et Mélanie ne sont pas des voyous

"Les gens pensent que le parkour c’est juste monter sur des toits et des grues, faire des sauts de toit en toit et risquer sa vie" , résume Mélanie. Avec Voyous , les deux vidéastes voulaient rendre justice à leur discipline. "On voulait amener toute la dimension que les gens ne connaissent pas. On est amenés à faire des publicités, à tourner dans des films et à faire beaucoup de choses qui sont positives et qui ne sont pas connues du grand public", précise Mélanie. La communauté était estimée à environ 2500 adeptes en 2019, comprenant les traceurs autonomes et ceux recensés par la Fédération française de parkour.

Charles et Mélanie ont tourné en 2021 une vidéo dans un décor rappelant la série Netflix S quid Game. ©-Charles Poujade

Charles et Mélanie travaillent avec Webedia, une société française spécialisée en médias en ligne. C’est via cette structure qu’ils sont rentrés en contact avec la maison d’édition Michel Lafon qui cherchait des youtubeurs pour faire un livre sur le parkour. "On avait un catalogue de photos assez énorme, des anecdotes de voyage, de pratique et de tournage qu’on n’avait pas communiqué en vidéo, on s’est dit pourquoi ne pas lier l’utile à l’agréable. C’est principalement un livre très visuel avec nos anecdotes" , raconte Charles. "On avait commencé à écrire certaines choses et on avait déjà toute une base d’idées, donc ça a été super-facile de trouver le format. Je crois que de base, Michel Lafon voulait faire un livre avec uniquement des photos, mais nous, on voulait rajouter le côté tout public. On a des très jeunes et des plus vieux qui nous suivent et on voulait vraiment apporter du fond à la discipline et au livre", complète Mélanie.

Tout au long du livre, le couple sème des phrases de motivations pour encourager les lecteurs à entreprendre et à ne pas avoir peur de se lancer dans leurs projets les plus fous. "On est athlètes mais créateurs de contenu avant tout et dans tout ce qu’on fait on se confronte à la vision des gens sur nous, notamment avec le parkour où ça a été très dur de le rendre tout public. On voulait montrer que les gens peuvent entreprendre de différentes façons et que c’est en le faisant qu’on va pouvoir créer des choses et rendre des projets possibles" , explique la traceuse. "Le succès, c’est une succession d’échecs pour y parvenir. C’est bien de pouvoir se dire qu’un échec ce n’est pas la fin de tout", confirme son compagnon.

Cela fait plus de dix ans que Charles pratique le parkour. ©-Mélanie Buffetaud

Pour les deux auteurs de Voyous , le parkour est bien plus qu’un sport et ressemble même à une philosophie de vie. "Pour ma part, ça a vraiment été un moyen d’expression mais surtout de renforcer mon corps efficacement pour être capable de me mouvoir comme bon me semble en exploitant pleinement mon potentiel physique. Ça a aussi été un travail mental et ça a été ma vision des choses pendant plus de 10 ans," témoigne Charles.

"Il y a aussi le côté liberté qu’on aborde régulièrement. Je suis tellement bien dans mon corps que je me sens prête à passer n’importe quel obstacle" , ajoute Mélanie. "Après, il y a le côté extrême sur les toits, qui est encore plus libre, mais là par contre il faut vraiment avoir plus d’entraînement pour y aller, il faut être expert" , rappelle-t-elle. L’image dangereuse qu’a parfois le parkour dans l’esprit des gens pourrait bien changer ces prochaines années, la discipline a selon eux tout pour devenir un sport extrêmement populaire.

Le parkour, prêt à conquérir le public

Voir des compétitions de parkour aux Jeux Olympiques, symbole de la reconnaissance internationale de ce sport d’action, fait partie des rêves de Charles et Mélanie. La Fédération internationale de gymnastique a intégré le parkour de vitesse à son catalogue de disciplines en 2017. Sur le site web de la fédération, le parkour est lié au freerunning qui ajoute selon la description des figures acrobatiques pour créer "un ensemble fluide tout au long du parcours d’obstacles." Le site affiche déjà 29000 pratiquants de ce sport. Le surf, le skate et l’escalade ont fait leur première apparition lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo, les deux vidéastes espèrent que le parkour les rejoindra à ceux de Los Angeles en 2028.

Parmi les disciplines dérivées du parkour, le Chase Tag a selon les youtubeurs le potentiel de séduire le grand public. "Cette discipline est vraiment créée par les pratiquants pour les pratiquants" , commente Mélanie. Ce sport s’inspire du jeu du chat et de la souris joué dans toutes les cours de récré. Deux équipes s’affrontent dans une zone de 12x12 mètres garnie d’obstacles. À tour de rôle un chasseur doit attraper son adversaire en moins de 20 secondes en le touchant avec la main. Charles et Mélanie ont participé au championnat de France et au championnat du monde. Ils ont partagé l’expérience à leurs abonnés dans une vidéo sur leur chaîne. "Il y a des duels, il y a tous les éléments qui font qu’il y a un potentiel énorme" , acquiesce Charles.

En bonne voie pour devenir mainstream , la parkour souffre encore d’une image dangereuse et illégale. "En fait, c’est légal dans 99% des applications. Il y a juste la partie extrême où on va monter sur les toits, sauter de toit en toit, ça, c’est vraiment une élite. En France, il y en a très peu. On a besoin d’être pro et d’avoir plus de dix ans d’entraînement pour pouvoir faire ça sans risque", développe Charles. "Là où on se fait le plus mal, c’est en descendant d’un trottoir, pas d’un toit à un autre", s’amuse Mélanie. "S’il y a un facteur de fatigue, de stress, du vent, de la pluie, ou que ça glisse, on ne va pas se mettre en danger pour rien."

En étant à l’écoute de son corps, avec un entraînement rigoureux et en ayant conscience des risques, la pratique du parkour n’est pas plus dangereuse qu’un autre sport d’après les deux passionnés. "C’est comme dans toutes les disciplines sportives, par exemple en gymnastique, le mec qui va faire 20 tours à la barre fixe et qui va finir sa sortie avec un triple salto arrière, en tant que débutant c’est impossible de faire ça. On se demande comment il a l’engagement nécessaire pour faire ça, alors qu’un mauvais geste et il peut finir paraplégique. C’est exactement pareil dans notre discipline, les risques sont les mêmes", décrypte le traceur bordelais.

Le livre des deux Français rassemble trois années de photos, de voyages et d’anecdotes.

À la fin du livre, les auteurs recensent les salles de parkour qui existent en France et les ADD académies, des écoles d’art du déplacement qui donnent des cours directement dans la rue. Ils indiquent également les plus beaux spots d’Île-de-France, les espaces urbains qui favorisent la pratique du parkour de par leur architecture. "La plupart des gens qui pratiquent le parkour se rencontrent sur des spots où ils vont pratiquer ensemble", explique Charles.

Pour Mélanie, la prochaine étape pour développer le parkour auprès du grand public, c’est de médiatiser le sport. "C’était vraiment tout l’enjeu du livre, d’avoir des belles photos, des explications là où il faut, des retours sur nos vidéos avec des QR code pour que les gens se rendent compte de ce que c’est", raconte-t-elle. "Que tous les pratiquants parlent de leur sport, et que les médias veulent bien l’entendre aussi et donner une image positive."