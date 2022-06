5 règles qui pourraient vous valoir une amende en vacances: pipi dans la mer, vol de sable…

Du sable dans les valises

Ramener comme souvenir du sable des plages que l’on a foulées est tentant. Pourtant, les histoires de touristes pincés avec ces précieux grains sont nombreuses. Avec amende à la clé.

En Sardaigne, prélever du sable d’une plage est interdit depuis plusieurs années . "Ces comportements non seulement nuisent à l’environnement mais compromettent l’entretien du littoral destiné au développement durable du tourisme en Sardaigne", expliquent les autorités.

Parmi les dernières histoires de touristes pincés avec du sable dans leurs bagages, un Français a écopé d’une amende de 1000 euros pour 2 kg de sable . Pire, un couple avait tenté de ramener… 40 kg de sable d’une plage de Sardaigne .

En France aussi, interdiction d’emporter sable ou galets. Le code de l’environnement précise que "les extractions de matériaux […] sont limitées ou interdites lorsqu’elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l’intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d’herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines."

Ne pas nourrir les pigeons

Les pigeons sont un fléau dans plusieurs villes. Afin qu’ils ne prolifèrent pas, l’interdiction de les nourrir est établie dans de nombreux endroits. Une mesure de bon sens.

Cette règle était bel et bien établie à Venise, depuis 1997, avec une exception: la place Saint-Marc. Les volatiles faisaient partie du charme de cette place mythique.

En 2008, la ville a sonné la fin de la récréation, interdisant de nourrir les oiseaux partout dans Venise. Ce qui n’empêche pas les pigeons de parcourir les moindres recoins à la recherche de nourriture.

Pas de château de sable

Afin de ne pas gêner les activités des sauveteurs, la municipalité de Cavallino, en Italie, a pris les devants, interdisant d’obstruer la plage. Sauf que l’interdiction très large ne permet pas non plus de construire des châteaux de sable.

Une décision qui a mis en colère parents et grands-parents, furieux à l’idée que les enfants puissent être privés de la possibilité de créer des châteaux de sable près des vagues, rapporte La Stampa .

Le maire de l’époque avait tenté d’éteindre la controverse: "L’ordonnance émise par l’administration municipale transpose les réglementations nationales et régionales, mais elle doit être appliquée avec bon sens".

Petit pipi dans l’océan

Soulager un besoin pressant dans l’océan peut sembler anodin. Mais ce n’est pas ce que pense la commune de Viggo, en Espagne.

Un nouveau règlement a été mis en place pour les touristes. Dans cette région du nord-ouest espagnol, il est désormais interdit d’uriner sur le sable, ou dans l’eau, sous peine d’une amende aussi salée que l’océan Atlantique. Faire pipi dans l’océan peut désormais vous coûter 750€ dans cette région d’Espagne.

La commune estime que cette pratique est une nuisance et une infraction aux règles d’hygiène les plus élémentaires et un manque de savoir-vivre.

Parmi les autres restrictions, on notera qu’il est interdit de faire des barbecues sur la plage ou d’utiliser un savon dans les douches ou dans l’océan.

Maudit chewing-gum

Ils parsemaient les dessous des chaises et des bureaux à l’école, garnissent horriblement les trottoirs des villes, fleurissent à côté des poubelles publiques: les chewing-gums peuvent être un véritable fléau.

Leur interdiction pure et simple a notamment été décidée à Singapour. En 2010, les autorités avaient décidé de maintenir l’interdiction du chewing-gum , instaurée il y a 18 ans, malgré les appels de certains élus qui estiment que cela nuit à l’image de la cité-État.

"Le chewing-gum ne pose plus de problème depuis son interdiction. Lever l’interdiction risquerait d’augmenter les volumes de déchets", expliquait le responsable du Ministère du développement national.

Ce n’est pas le seul endroit anti-gomme. Les touristes doivent se débarrasser de leur gomme à mâcher pour pénétrer dans certains lieux touristiques en Grèce. Histoire de ne pas venir abîmer des monuments ou autres traces du passé.