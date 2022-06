Si vous comptez vous rendre dans la commune de Vigo, un nouveau règlement a été mis en place pour les touristes.

Dans cette région du nord-ouest espagnol, il est désormais interdit d’uriner sur le sable, ou dans la mer, sous peine d’une amende aussi salée que l’océan Atlantique.

En cas d’infraction, il faudra débourser...750 euros. Pour quelle raison? La commune estime que cette pratique est une nuisance et une infraction aux règles d’hygiène les plus élémentaires et un manque de savoir-vivre.

Mais comment la mairie compte s’y prendre? Mystère. La Ville "n’a pas réellement précisé comment elle comptait faire pour repérer les baigneurs qui se soulageraient dans la mer et pour faire appliquer cette nouvelle règle", explique le quotidien britannique The Independent.

Une autre amende pour les transats

Où les touristes peuvent-ils faire leurs besoins? La commune de Vigo va installer des toilettes publiques qui seront accessibles pendant toute la saison estivale.

Parmi les autres restrictions, on notera qu’il est interdit de faire des barbecues sur la plage ou d’utiliser un savon dans les douches ou dans l’océan.

Autre comportement passible d’une amende: s’approprier des transats à la plage. "Les touristes qui auraient l’idée de déposer leur serviette sur une chaise longue pour la réserver s’exposent à une amende de 30€", détaille le site français 20 minutes.