Afin de promouvoir le sport, la société incite ses usagers à réaliser 20 squats pour obtenir un ticket de transport gratuit. Une seule condition: terminer les 20 flexions en moins de deux minutes.

En 2020, lors de la première édition, plus de 55.000 tickets avaient été remportés. Soit plus d’un million de squats effectués.

L’initiative obtient un franc succès. Cette année, des stars roumaines se sont prêtées au jeu. C’est notamment le cas des tennismen Simona Halep et Ilie Nastase et les anciens footballeurs Adrian Mutu et Gheorghe Hagi.