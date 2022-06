Avant la finale de Koh-Lanta ce mardi 21 juin 2022, Maud évoque son coup de cœur et sa déception (vidéo)

En raison de son ascension de l’Everest , Maud Bamps n’a pas pu suivre "Koh-Lanta: Le Totem maudit" avec autant d’assiduité que d’habitude, mais elle a néanmoins son avis sur la finale, qui sera diffusée ce mardi sur TF1 et mettra aux prises Jean-Charles, Géraldine, François et Bastien sur les poteaux .

"Comme j’ai fait l’ascension de l’Everest, je n’ai pas vu tout Koh-Lanta", précise d’emblée l’aventurière, qui a atteint le toit du monde le 14 mai dernier.

Coup de cœur et déception

"Je tiens à signaler que j’ai vraiment aimé les nouveautés, c’était surprenant, ça renouvelait un peu.Pour la finale, j’ai un petit coup de cœur pour Jean-Charles, c’est quelqu’un de terriblement attachant, je trouve que ça changerait un peu dans les profils de ceux qui ont gagné", estime la Grézienne, un peu "triste qu’Olga ne se trouve pas sur les poteaux".

Et l’aventurière de conclure l’interview vidéo - voir en tête de l’article - par l’ambiance "bienveillante" de ce "Koh-Lanta: Le Totem maudit", qu’elle a bien davantage appréciée que celle vue lors de la dernière édition consacrée au 20e anniversaire...

"On est revenu à quelque chose de propre. Je suis contente que Koh-Lanta revienne à quelque chose de plus ‘aventure’, de plus pureet qui correspond à ce que moi j’attends d’un Koh-Lanta."