Ce lundi 13 juin, Sarah venait vendre un un flipper, fabriqué dans les années 1960, qui avait été acquis par son père à un particulier. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’expertise a réservé quelques surprises à l’animatrice.

Au moment d’essayer l’objet, Sophie Davant et le commissaire priseur Yves ont remarqué qu’il était bruyant… et qu’il dégageait une odeur. "Il fait un drôle de bruit, votre flipper. C’est normal? Il ne va pas exploser?", a demandé l’animatrice. "Ça sent un petit peu le grillé", a renchéri Yves, le commissaire-priseur, notant "une petite odeur d’électrique".

Après la partie, la machine s’est mise à sentir vraisemblablement plus fort. "Là, ça sent vraiment le cramé", a remarqué Sophie Davant. "On va peut-être s’écarter un peu", a-t-elle encore glissé en s’éloignant de la machine qui a été débranchée juste après pour éviter tout problème.

Ces quelques défauts n’ont toutefois pas empêché la machine de trouver preneur en salle des ventes. Estimée à 300 euros du fait de son ancienneté, elle a été achetée 500 euros. Comme quoi...