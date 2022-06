L’ex-mari de Britney Spears fait irruption chez la star pour tenter de gâcher son mariage (vidéo)

Et ce n’est pas n’importe qui puisqu’il s’agit en réalité de Jason Alexander, l’ex-mari de Britney. Amis d’enfance, Jason et Britney s’étaient mariés en 2004, à Las Vegas. Une union très brève qui n’aura duré que... 55 heures au total.

Selon le média TMZ, l’invité surprise s’est approché d’un agent de sécurité et a déclaré que Britney Spears l’avait bel et bien invité. Il a réussi à se faufiler dans la maison de l’interprète de "Toxic" et a menacé de gâcher son grand jour. "C’est ma première femme, ma seule femme. Je suis son premier mari. Je suis là pour gâcher le mariage", a-t-il déclaré.

Jason Alexander a également pris le soin de filmer son intrusion en direct via son compte Instagram. On peut le voir faire le tour de la propriété et se confronter à la sécurité en demandant plusieurs fois "Où est Britney?".

L’intrus a finalement été arrêté par la sécurité présente à l’événement avant l’arrivée de la police, qui l’a interpellé. Dans une déclaration au journal USAToday, Mathew Rosengart, l’avocat de Britney Spears, a confirmé qu’il avait été "arrêté et menotté pour sa conduite criminelle dégoûtante."

Des péripéties dont se serait bien passée la chanteuse de 40 ans. Malgré tout, elle et son mari, de 12 ans son cadet, se sont bien passé la bague au doigt ce jeudi après 6 ans de vie commune. Ils s’étaient rencontrés en 2016 sur le tournage d’un clip vidéo. Ils s’étaient ensuite fiancés en septembre 2021, peu de temps avant qu‘elle ne soit libérée d’une tutelle de 13 ans.

Parmi les 60 personnes invitées à la cérémonie, figuraient notamment Drew Barrymore, Madonna ou encore Paris Hilton, selon le magazine People.

Il s’agit du troisième mariage de Britney Spears, qui avait été également été mariée avec le rappeur Kevin Federline pendant deux ans. Ensemble, ils avaient eu deux fils avant de divorcer en 2007.