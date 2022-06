USA: un enfant de 3 ans survit 2 jours tout seul après s’être perdu

Disparu le 3 juin, Ryker a été retrouvé le dimanche 5 juin à près de trois kilomètres de son domicile. L’enfant a été découvert par une famille qui se rendait à sa cabane. “Ils ont entendu la voix d’un petit garçon dans le fond, où ils gardent un générateur”, a expliqué Darren Short, shérif du comté de Lincoln.

4 degrés dans une cabane

“Il avait très, très peur”, a déclaré le shérif. D’autant que la zone, plutôt hostile pour un enfant de 3 ans, abrite des pumas et des ours. Il y a également eu de violents orages le soir où le garçon a disparu et la température est descendue à 4 degrés.

Il a été retrouvé “en bonne santé, bien qu’affamé, assoiffé et transi de froid”, selon Darren Short.

Au shérif, il a raconté qu’il avait fait une longue promenade tout seul, puis qu’il s’était fatigué. “Il avait le regard effrayé et les yeux écarquillés jusqu’à ce qu’il revienne vers sa mère et son père”, a encore raconté le shérif.

“Nous cherchons toujours à savoir pourquoi il a disparu et pourquoi il n’était pas surveillé de près”, a expliqué Darren Short.