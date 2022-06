Jubilé de platine d’Elizabeth II: William et Kate évoquent le comportement de leurs fils Louis

Afin de célébrer la souveraine, quatre jours de festivités étaient organisés. "Salut aux couleurs", concerts, parades,... les Britanniques n’ont pas manqué l’occasion de faire la fête. Si Elizabeth II s’est montrée plus discrète, c’est un autre membre de la famille qui lui a volé la vedette ce week-end: le prince Louis, fils du prince William et de Kate Middleton et arrière-petit-fils de la souveraine.

L’enfant de 4 ans s’est particulièrement fait remarquer pour les grimaces, explosions de joies et autres mimiques qui ont eu le don d’attirer les caméras et de faire craquer le public.

Dans un message commun publié sur leur compte Instagram, le duc et la duchesse de Cambridge ont fait allusion au comportement de leur petit dernier. "Nous avons tous passé un moment incroyable, et plus particulièrement Louis." Par cette simple phrase, William et Kate ont sous-entendu qu’il était sans doute difficile pour l’enfant de 4 ans de contenir son excitation, spécialement lors d’un événement comme celui-ci.

Un comportement qui a toutefois été largement été salué sur les réseaux sociaux, le cœur des internautes ayant été conquis par le jeune prince!