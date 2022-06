L’arrivée de l’aventurier des mers japonais Kenichi Horie dans le détroit de Kii (ouest du Japon) a marqué la fin d’un voyage de plus de deux mois, à bord du Suntory Mermaid III, qui a débuté dans un port de plaisance de San Francisco le 27 mars dernier.

Son équipe de relations publiques a déclaré que le retour de Horie au Japon samedi a fait de lui la personne la plus âgée au monde à avoir réussi à traverser en solitaire et sans escale l’Océan Pacifique. Son voilier était muni de panneaux solaires.

"Je suis sur le point de franchir la ligne d’arrivée", a écrit Horie sur son blog vendredi après ce qu’il a qualifié de bataille de trois jours contre des courants contraires. "Je suis épuisé", a-t-il lancé.

Il s’agit du dernier exploit en date de cet octogénaire japonais qui, en 1962, avait traversé le Pacifique à l’âge de 23 ans, enfreignant alors la loi japonaise qui interdisait aux navigateurs de quitter le pays à la voile et entrant ainsi clandestinement aux États-Unis.

Il y a 60 ans, "j’étais constamment anxieux et stressé à l’idée de me faire prendre", a-t-il blogué en avril. "Mais cette fois, c’est différent, j’ai été envoyé par de nombreuses personnes et je bénéficie de leur soutien grâce à des systèmes de suivi et à la radio sans fil".

Kenichi Horie a accompli d’autres exploits en mer, achevant notamment en 1993 un périple de 7.500 km à bord d’un pédalo et entreprenant en 2008 une traversée du Pacifique à bord d’un bateau fait en partie de matériau recyclé et dont la propulsion avait reposé sur la force motrice des vagues.