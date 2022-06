Mariés au premier regard (RTL-TVI): Julien annonce que c’est fini avec Élodie depuis un mois

Il n’y a aucun retour en arrière possible.

"Pour répondre à vos nombreuses questions, oui, Élodie et moi, nous sommes séparés depuis maintenant un mois", a-t-il écrit."Et il n’y a aucun retour en arrière possible… Je comprends vos questions mais même si notre histoire était publique, j’espère pouvoir garder le reste dans le domaine du privé. Merci de votre compréhension."

En février 2022 , on découvrait sur RTL-TVI que le jeune couple s’était marié. Très tactiles, les jeunes mariés avaient très vite oublié les regards et les caméras, s’embrassant sans cesse, filant, juste après leur mariage, pour une séance photos aux ruines de Villers-la-Ville. On avait ensuite découvert le couple lors de son voyage de noces en Croatie . Ce voyage a été l’occasion pour le Jodoignois de dévoiler une partie de sa personnalité.

Élodie ne tarissait pas d’éloges pour Julien. "Il est naturel, simple, pas superficiel, c’est le coup de foudre comme on ne peut l’imaginer", avait-elle indiqué.

Julien l’avouait: "Pour le moment, je suis confiant, mais j’essaye de faire attention de ne pas tomber de trop haut."

Tous les deux semblaient amoureux. Depuis la fin de l’émission, on les a vus ensemble à de nombreuses soirées. Ce qu’il s’est passé ensuite?On ne le saura sans doute jamais.Et leur histoire passée n’appartient désormais plus qu’à eux.