Pour la première fois, la chaîne de magasins a lancé une vaste gamme de vêtements dans le cadre de l’action #Festivaldi . Cette collection se compose de survêtements, de bobs, de sweats à capuche et de t-shirts. Le tout, imprimé de rayures bleues et blanches caractéristiques de l’enseigne.

Un sweat, un survêtement et un t-shirt: voici quelques exemples des vêtements qui composent la collection. ©Aldi

Mais pour obtenir cette tenue unique en son genre, il ne suffira pas de se rendre dans le magasin le plus proche de chez vous. Et pour cause, cette action inédite est réalisée en marge des festivals belges de l’été.

Pour tous ceux qui souhaitent se procurer ces objets collector, la marque de hard-discount lancera, dès ce lundi 6 juin, un appel pour trouver les visages #Festivaldi de cet été.

Les personnes sélectionnées par le jury auront la chance de recevoir une tenue Aldi en édition limitée ainsi qu’un ticket d’une journée pour l’un des trois festivals suivants: Les Ardentes (9 juillet), le Dour Festival (16 juillet) et les Lokerse Feesten (6 août).