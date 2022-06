Le vote a désigné l’accent provençal, le toulousain et le ch’ti. Mireille, Antonin et Biloute peuvent désormais vous aiguiller et vous avertir des dangers sur la route. Ces nouvelles voix sont disponibles depuis ce 31 mai sur l’application.

Ce n’est pas la première fois que l’application d’assistance à la conduite, propriété de Google, propose des voix décalées plutôt que les monocordes et robotiques instructions de base. Le "DJ des années 70" et le "prof de gym des années 80" étaient déjà disponibles.

Pour changer la voix du guidage, rendez-vous dans les paramètres de Waze ("Mon Waze", puis la roue crantée en haut, "Voix et sons", "Voix waze") et sélectionnez l’accent qui vous accompagnera sur la route.

Outre les informations de base, des messages tel que "Attenchion Biloute!" ou "Ablouque ta cheinture!" compléteront l’expérience pour les amoureux du Nord, tandis que le "Hé ben voilà, on y est bonne mère!" fera plaisir à ceux qui rêvent de vacances dans le Sud.

Ne manque plus à Waze que quelques accents belges et on sera bon.