L’astéroïde a été qualifié de "potentiellement dangereux" par la Nasa à cause de sa proximité avec la Terre. Pas de panique toutefois puisque l’astéroïde devrait, selon la Nasa, rester à plus de quatre millions de kilomètres de notre planète, soit près de dix fois la distance moyenne entre la Terre et la Lune. Il sera visible à plusieurs endroits du globe.

76.000 km/h

Cet astéroïde nommé 7335 (1989 JA) serait le plus gros astéroïde de l’année. Après s’être approché de la terre ce 27 mai, se déplaçant à une vitesse de 76.000 km/h, il devrait ensuite continuer son chemin avant d’à nouveau réapparaître le 23 juin 2055.