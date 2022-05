Insolite: sa Peugeot 307 va passer la barre d’un million de km au compteur

"On nous a confirmé qu’on pourra aller à l’endroit d’où sortent les voitures neuves. L’objectif, c’est de passer le million devant l’usine. On a un peu de marge, mais j’espère qu’il n’y aura pas de routes bloquées et de déviations", indique l’automobiliste au Parisien.

Le succès de la longévité de sa Peugeot, Fabrice Gommé l’explique par l’entretien et le soin qu’il a apportés à sa voiture durant ces 15 années.

Que va-t-il se passer?

Chez Peugeot, certains mécaniciens estiment que le compteur va revenir à zéro, car il n’y a de la place que pour six chiffres, pas pour sept. Dans les faits, personne ne le sait, car cela ne s’est jamais encore produit.