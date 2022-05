Une femme gagne 26 millions d’euros avec un billet de loterie qu’elle a reçu en cadeau

L’Australienne a été l’une des deux gagnantes du grand pot de 45 millions de livres qu’elle a dû partager. Mais en conséquence, 22,5 millions de livres (26,4 millions d’euros) sont maintenant ajoutés à son compte.

"D’abord et avant tout, je vais essayer d’aider ma famille et de la partager avec eux", a-t-elle déclaré. "J’aurai besoin de temps pour réfléchir à ce que je veux faire d’autre. Bien sûr, je vais acheter une maison et j’aimerais voyager au Japon et aux États-Unis. Je veux aller partout." Une belle histoire.