Dans sa dernière vidéo, le parapentiste brabançon Thomas de Dorlodot survole les champs de fleurs hollandais, offrant une vue imprenable sur ces paysages uniques. Lors de cette courte période de floraisons, les champs hollandais se colorent et proposent un spectacle unique au monde. Et si on survolait ces champs pour offrir un petit moment suspendu au public? Voici l’envie à la naissance de cette vidéo impressionnante.

Un projet coup de cœur

"Le dernier projet, ça a été un projet un petit peu, un peu coup de cœur. J’ai vu des images de ces tulipes en floraison sur l’Instagram de National Geographic et je me suis dit que ce truc était juste visuellement super beau. Mais moi, j’ai toujours un peu cette double vision. Je m’imagine les choses au sol et je les imagine aussi en l’air de mon parapente. Et je me suis dit "Mais ça, il faut absolument que j’aille faire des images de cet endroit." On savait que ces fleurs allaient arriver. On a préparé tout le matériel très vite fait. On est parti sur la Hollande avec deux vans." développe Tom.

L’apport du drone FPV

Il s’agissait de la première fois que Tom travaillait avec un pilote de drone FPV de ce calibre, et le résultat fut un succès. Durant le tournage, Thomas et le pilote étaient connectés par radio afin de se synchroniser et ainsi tirer le maximum de chaque instant. Une confiance importante entre les deux pilotes est de mise afin de garantir la sécurité du tournage. Le résultat: Des images hors du temps. Ce type de technologie ouvre définitivement le champ des possibles et laisse la porte grande ouverte aux projets les plus fous.

Des projets plein la tête

Quand on pose la question des projets à venir à Tom, une chose sûre est qu’il ne faut pas attendre longtemps avant que les idées lui viennent.

"Ce qui est génial, c’est que ce n’est pas les projets qui manquent. On a deux très gros projets qui arrivent très bientôt. Le tout premier projet, c’est un projet d’expédition au Pakistan. On a un projet qui est très, très ambitieux, qui est de remonter le Glacier du Baltoro. Mais notre objectif de fond et mon rêve, on voudrait être les premiers à atteindre le K2 en vol, vraiment voler sur les faces du K2 et on voudrait remonter le plus haut possible." développe Tom.

"Le deuxième projet sur lequel je travaille. Et ça, c’est vraiment un projet, je dirais de longue haleine. C’est en fait de faire construire un catamaran, un bateau d’expédition pour partir à la recherche des endroits les plus dingues pour voler en parapente, mais pas seulement. L’idée, en fait, c’est de construire une base d’expédition. On va pouvoir accueillir d’autres athlètes et en fait, on va les emmener à bord et on va dire "Bon, c’est quoi ton rêve?" Et bien ok, on y va. On prend le bateau, on utilise comme base expédition, comme maison, comme moyen de transport." conclut le parapentiste belge.