Le bambin s’empare du téléphone de sa mère et commande 31 cheeseburgers

La mésaventure de la maman originaire du Texas (sud des États-Unis) est accompagnée d’une photo de son fils sur une table avec son butin à côté de lui. Un message partagé plusieurs milliers de fois sur le réseau social.

Barrett s’est emparé du téléphone de sa mère alors qu’elle était occupée sur son ordinateur, et a acheté bien trop de burgers pour son petit estomac. "Il en a à peine mangé un demi", plaisante la mère auprès du média KrisTV .

Pensant avoir verrouillé son smartphone, la maman n’a pas réalisé que son petit voleur s’en était emparé avant de passer commande chez McDonald’s.

"Je suppose que je vais devoir cacher l’application ou quelque chose comme ça, parce que DoorDash n’est pas protégé", a-t-elle expliqué.

Elle a payé plus de 90 dollars (85 euros) pour sa commande, pourboire du livreur compris. On imagine qu’elle aurait ri un peu plus jaune encore si son enfant avait commandé des choses plus chères que des cheeseburgers…