Pourquoi la redoutable épreuve de la dégustation a-t-elle fait son retour à Koh-Lanta?

Mais pourquoi les candidats de Koh-Lanta n’ont-ils plus à subir la savoureuse épreuve de la dégustation? Les observateurs les plus attentifs du jeu d’aventure de TF1 s’étaient sans doute posé la question, jusqu’à la diffusion du dernier épisode hier soir à tout le moins… La réponse est on ne peut plus simple.