«Koh-Lanta: le Totem Maudit»: ils ne sont plus que 8, Louana victime d’une «trahison»

"Avant le conseil, Ambre est venue me voir et m’a dit: ne t’inquiète pas, tu seras sauvée, on votera contre Fouzi", a confié Louana à Télé-Loisirs.

Il faut croire que le duo a donc changé d’avis, in extremis ou pas, en votant contre Maxime - qui a récolté cinq votes contre lui au total -, précipitant également de la sorte le départ de Louana.

Il ne reste désormais plus que huit prétendants à la victoire finale.