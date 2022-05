Une équipe belge inscrite au championnat du monde de Poker à Las Vegas, Guillaume Gillet de la partie

Parmi les huit joueurs de l’équipe, quatre d’entre eux affronteront les joueurs les plus chevronnés de l’événement. Il s’agit de Damien Hupé, Eric Chevalot, Ali Nafaoui et Jean-Marie Vandeborne. Pour l’occasion, ils se sont associés avec trois joueurs néerlandophones, Charlotte Van Brabander et Christophe et Matthias De Meulder, sous la bannière de "GG Poker". L’équipe est également composée de Guillaume Gillet, ancien joueur des Diables rouges.

Le vainqueur du tournoi peut empocher la coquette somme de huit millions de dollars.