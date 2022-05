Ils partent à la pêche et croisent un sanglier en pleine mer

Ils racontent à Nice-Matin : "Un moment, on aperçoit au loin un gros truc qui sort de l’eau, et des mouettes au-dessus. Mais d’habitude, quand il y a un poisson mort, elles viennent dessus. Pas là. On décide de s’approcher et là, drôle de rencontre: un sanglier en train de nager en direction de l’île du Rouveau."

À peine le temps d’immortaliser ce moment et les deux amis s’éloignent pour ne pas risquer une collision malheureuse avec le gibier nageur. Joffrey et son ami n’ont finalement pas vu l’ombre d’une dorade ou d’une girelle, mais bien un groupe de dauphins tout proche d’eux. Une sortie en mer qui restera gravée dans la mémoire des deux compères.