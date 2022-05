Selon ABC Espana, les deux jeunes victimes se sont appuyés contre une balustrade pour faire un selfie, mais la barrière a cédé, et ils sont tombés sur les roches 30 mètres plus bas. Et ils ont miraculeusement survécu.

Sauvés par des algues

Ils ne doivent leur survie qu’à une épaisse couche d’algues qui a miraculeusement amorti leur chute. La femme souffre malgré tout de plusieurs factures et son compagnon, moins gravement blessé, doit passer des examens complémentaires à l’hôpital.