Ce site vous détecte les terrasses ensoleillées en temps réel

La plateforme fonctionne sur base d’une carte interactive et une barre de recherche. Vous indiquez où vous voulez trouver du soleil, vous changez l’heure s’il s’agit de programmer à l’avance votre apéro et c’est tout. Le site s’occupe du reste en simulant les zones d’ombre et vous trouvez rapidement quels endroits sont les plus ensoleillés à l’heure souhaitée.

Il y a aujourd’hui 227 terrasses référencées et l’objectif, selon les créateurs, est de "couvrir le maximum de villes en France et dans le monde".

Quelques terrasses sont déjà répertoriées en Belgique.