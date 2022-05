Ce Brésilien de 100 ans travaille dans la même entreprise depuis 84 ans

Né en 1922, Walter Orthmann commence à l’âge de 15 ans dans une entreprise de confection de textile située à Santa Catarina (sud du Brésil). À l’époque, sa famille était en proie à d’importants problèmes financiers et les enfants devaient travailler pour aider et soutenir la famille à cette période au Brésil. "En tant que fils aîné de cinq enfants, ma mère m’a emmené chercher un emploi à l’âge de 14 ans", a déclaré Walter.

Ceux qui font ce qu’ils aiment ne voient pas le temps passer

84 ans plus tard, Walter travaille toujours pour cette même entreprise comme directeur des ventes. "Je ne planifie pas, je ne pense pas à demain", dit Orthmann. "Je ne me soucie que de demain comme d’un nouveau jour où je me réveille, je me lève, je fais de l’exercice et je vais au travail. Vous devez vous préoccuper du présent, et non du passé ou du futur. Ici et maintenant, c’est ce qui compte", a-t-il déclaré.L

L’homme a fêté son centième anniversaire il y a une quinzaine de jours. Et lorsqu’on lui demande le secret d’une telle longévité, il répond: "Ceux qui font ce qu’ils aiment ne voient pas le temps passer".