417 km/h sur l’autoroute, il échappe aux sanctions

Après publication de sa vidéo, l’histoire avait fait le tour du monde, à tel point que la justice allemande s’est intéressée à l’affaire, en collaboration avec le gouvernement local.

Aucune poursuite

Le rapport est tombé et exclut toute poursuite. Les enquêteurs ont conclu qu’il n’avait rien fait de répréhensible. En effet, rouler à 417 km/h sur une autoroute sans limitations de vitesse n’est pas contraire à la loi.

Plus étonnant encore, les policiers ont noté que le conducteur avait pris toutes les précautions avant de réaliser cet "exploit" il avait une portion droite de l’autoroute entre Berlin et Hanovre, et à un horaire de la journée, au petit matin, où il était susceptible de croiser peu de monde.