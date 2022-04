Des habitants de Californie découvrent une famille de cinq ours en train d’hiberner sous leur maison

Comme le précise l’association BEARLeague dans une publication Facebook, la famille ourse, composée d’une mère, de ses trois petits et d’un quatrième ourson orphelin et recueilli par la maman, avait passé plusieurs semaines à chercher un endroit pour la période d’hibernation. Profitant d’un accès sous-terrain, elle avait finalement trouvé une zone suffisamment grande et sécurisée, à un détail près: il s’agissait d’une cavité située juste sous une maison humaine.

"Il s’agissait d’une maison où vivaient des gens, qui pensaient avoir entendu des bruits bizarres ressemblant à des grondements et des ronflements, mais qui les ignoraient parce que cela n’avait aucun sens... et les voisins disaient qu’ils les imaginaient parce qu’ils n’avaient rien entendu", a expliqué la BEARLeague dans un post Facebook.

Après la découverte de la famille ourse, les habitants de la maison ont cependant eu le bon réflexe en contactant l’organisme spécialisé. Ce dernier s’est assuré que les cinq animaux quittent les lieux sans heurt après leur hibernation.