Mask Singer: déjà 7 célébrités démasquées (vidéos)

Ensemble, ils ont poursuivi l’enquête initiée le 1er avril. Et après l’ancien nageur Alain Bernard (Bernard l’hermite), la navigatrice Maud Fontenoy (poisson-corail), l’imitateur Marc-Antoine Le Bret (tigresse), l’ex-Miss France Sylvie Tellier (caméléon), Pierre Palmade (cosmonaute) sans oublier la star internationale hors compétition Teri Hatcher , c’est Yves Camdeborde qui a été démasqué. Le chef cuisinier jadis vu dans MasterChef sur TF1 également se cachait sous l’accoutrement du cochon.

Ils ne sont donc plus que 5 candidats en lice pour les quarts de finale et ainsi prétendre à la succession de Laurence Boccolini et Larusso : l’arbre, la banane, le cerf, le croco et le papillon.