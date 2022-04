Dans le Whatsapp de Macron: la fiction de Lavenir.net pour voir la campagne électorale sur un ton décalé

8 épisodes pour revivre la campagne autrement. ©EdA

On a ainsi imaginé ce que Macron pouvait se dire avec son épouse et complice Brigitte, au fil des événements menant au 2e tour de scrutin prévu ce dimanche 24 avril. Avec parfois des invités surprises made in Belgium.

Cela donne 8 épisodes totalement fictifs et un brin corrosifs, à (re)découvrir en cliquant ici .

Fiction «Dans le Whatsapp de Macron»