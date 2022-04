Le débat Macron-Le Pen, Boby Lapointe et le Codeco dans le Presse-Citron

Les Ukrainiens «in», les Afghans «out»

Réfugiés?Des sortes divers d’une provenance à l’autre dans notre pays.

Avec la guerre en Ukraine, la Belgique a retrouvé le sens de l’accueil, ouvrant grand les bras aux réfugiés. On a presque cru que le secrétaire d’État à l’Asile, Samy Mahdi, avait un cœur. Pur opportunisme de sa part, car en coulisses, il apparaît que, de février à mars, notre pays a refusé douze fois plus de demandeurs d’asile afghans. Au prétexte que la situation serait calme dans leur pays. Normal, sous la chape de plomb des talibans qui interdisent musique, sport ou scolarité des femmes.La survie d’un jeune renvoyé de force à Kaboul est aussi aléatoire que celle d’un piéton sur la bande d’urgence d’une autoroute belge. Mais faisons semblant… de ne pas le savoir.

C’était quoi encore le Codeco?

Il y a quelques mois encore, il rythmait nos vies, bouleversait notre quotidien. C’était toute une journée d’attente avec des fuites délibérées qui faisaient monter le stress. Des vies, des carrières dépendaient de décisions semblant parfois prises à la légère (fermer la culture ou l’horeca) ou en raison de compromis irrationnels.Eh bien, le prochain Codeco, prévu hier, puis reporté, on ne sait pas quand il aura lieu.Tout va plus ou moins bien côté Covid et il y a assez de soucis avec l’Ukraine, l’inflation, les bulles dans le Nutella… S’il revient, alors qu’on change tout: le nom, les acteurs, la… déco. Revivre tel quel ce cérémonial lugubre nous filerait des maux d’estomac.

Boby Lapointe aurait eu 100 ans!

Boby Lapointe, un génie de la chanson loufoque.

Le 16 avril, c’était le centenaire de la naissance de Boby Lapointe, décédé en 1972. Cet artiste atypique, aux chansons géniales parsemées de calembours et de contrepèteries ( Ta Katie t’a quitté, Avanie et framboise, La peinture à l’huile… ) n’aurait, avec sa voix de fausset, même pas passé un tour à The Voice (tout comme Brassens, Renaud ou Gainsbourg). Certes, il est devenu confidentiel, mais son intégrale est régulièrement rééditée. Et ses textes loufoques (" Au pays ta-gue d’Aragon/Il y avait tu-gud une fille/Qui aimait les glaces au citron …") restent un régal.

Pas près de toucher...le fond de la piscine

L’ex-mythique piscine de Salzinnes à Namur. ©-VA

Dans ma ville (Namur), on manque de piscines publiques. Il y en avait trois, mais l’une d’elle, trop chère à rénover, a été fermée.Reste deux, pour 100000 habitants et une demande énorme (écoles, sportifs, cours, nageurs par loisir ou pour raison de santé…) Bref, on a imaginé de suppléer par une structure démontable permettant de nager… en Meuse (en Sambre, on n’oserait pas). Mais, vérifications faites (durant… trois ans), l’eau n’est jamais suffisamment propre. Nouvelle idée donc: créer sur le fleuve un bassin flottant mais étanche, dont l’eau désinfectée ne se mêlera pas à l’eau du fleuve. Euh… Ce serait pas plus simple de reconstruire une vraie piscine?

EN BREF

L’ART AU PRIX DU LARD

Une bonne tête qui vaut des millions ©-VIEWS

Parce qu’elle émanait d’un lot de pièces à convictionjudiciaires, l’État belge a aveuglément vendu une statuette nigériane valant des millions pour 200 € (plus les frais) à un antiquaire. Dingue comme le marché de l’art se démocratise en Belgique: chez nous, tu peux acheter La Joconde pour deux chèques mazout.

STANDARD ENMODE USA

C’est fait, le Standard de Liège est passé sous pavillon américain. On garde les mêmes couleurs, le rouge et blanc, mais on ajoute quelques étoiles blanches sur fond bleu.

QATAR PILS

On apprend que Jupiler se retire de la Coupe du monde de football auQatar.Attention qu’en représailles, le Qatar ne se retire de la Jupiler League.