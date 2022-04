France: un gendarme aide une femme à accoucher sur l’autoroute

Le temps presse pour la future maman. Cette dernière ne sait plus attendre et doit accoucher sur l’autoroute. Cela se fera avec l’aide de Dylan Lelièvre, un gendarme présent sur place.

"Je me suis dit que ça allait être un peu compliqué d’aller à l’hôpital donc je lui ai proposé de se garer sur la voie la plus à gauche. On était sur l’autoroute donc c’était un peu compliqué. J’ai dit à la maman qu’il était trop tard. Je peux penser qu’elle était un peu surprise qu’un gendarme lui dise: ‘c’est moi qui vais t’accoucher’", raconte le gendarme.

En quelques minutes, le gendarme, également pompier volontaire, permet au petit Ramzan, 3,580 kilos, de voir le jour. L’accouchement est un succès, tant pour le bébé que pour la maman.

"Il a eu les bons réflexes de me mettre la couverture de survie et de mettre le chauffage à fond, parce que moi j’étais en hypothermie, je tremblais. Ça m’a tout de suite réchauffée et le bébé allait bien, il avait les yeux grands ouverts", se souvient la maman. Le couple se dit très reconnaissant de l’aide fournie par le gendarme. "Nous, on considère qu’il a sauvé notre bébé. On se dit que si on avait été tout seuls, on n’aurait peut-être pas eu les réflexes, on n’avait pas non plus le matériel, pas de couverture de survie. Donc on se dit que le bébé aurait peut-être eu un autre destin si Dylan n’avait pas été là", commente l’heureux papa.

Nul doute que Dylan Lelièvre restera en contact avec les parents, qui appellent déjà le gendarme "tonton". Quant à ce dernier, il pense désormais à une reconversion, et voudrait devenir pompier professionnel, toujours selon TF1.