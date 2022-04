Vitaa est maman d’un troisième enfant (photo)

Vitaa et son mari Hicham étaient déjà parents de deux garçons, Adam et Liham, nés en 2011 et 2014. Ils viennent d’accueillir un troisième enfant. L’interprète de "À fleur de toi" a dévoilé la nouvelle sur son compte Instagram ce mercredi 13 avril. Les internautes n’ont pas manqué de féliciter la jeune maman et de s’émerveiller devant cet émouvant cliché.