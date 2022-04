Plus de 110 ans après le naufrage du mythique paquebot , Météo France a mené une enquête pour identifier certains phénomènes météorologiques qui pourraient expliquer la cause du naufrage. Basé sur des archives et différents travaux scientifiques publiés depuis, l’établissement météorologique éclaire certaines zones d’ombre de cette tragédie qui s’est déroulée le 14 avril 1912, il y a exactement 112 ans.

Si les experts s’accordent pour identifier trois causes à cette catastrophe de l’ordre de la vitesse du paquebot, de la défaillance de la veille et de la désorganisation des évacuations, certaines causes météorologiques seraient également en cause.

1. Plus d’icebergs que d’habitude

Tous les experts météo ayant étudié le naufrage du Titanic l’accordent: l’hiver 1912 était anormalement doux. Les documentalistes de Météo France affirment que ce temps a eu un impact sur la formation des icebergs: cela a conduit à repousser vers le sud la limite des glaces au printemps 1912.

Les icebergs se sont donc retrouvés plus tôt dans l’année sur la route empruntée par le paquebot, un phénomène que l’équipe du navire n’avait pas forcément anticipé.

2. Un phénomène optique

Grâce à une nouvelle approche de l’étude des données atmosphériques et océaniques de l’époque, les prévisionnistes de Météo France ont également conclu qu’un phénomène optique pourrait expliquer le drame des passagers du navire.

Les conditions météorologiques semblaient parfaites cette nuit-là: la mer est calme, le brouillard supposé inexistant. Faute de vent et de grandes vagues, il n’y a pas d’écume aux abords des icebergs qui aurait pu les rendre visibles. Pourtant, les survivants sont nombreux à parler d’une "mer qui fume", malgré l’absence de brouillard. Pour Météo France, il pourrait s’agir d’un phénomène bien spécifique: "Il s’agit d’un brouillard d’évaporation qui se forme en particulier dans les régions polaires, lorsque de l’air qui a été refroidi par son passage sur les glaces arrive au-dessus d’une mer relativement plus chaude."

Nommé "fata bromosa", ou "brume de fée", ce mirage causé par un choc de température serait un phénomène supplémentaire pour expliquer les événements de cette nuit tragique.