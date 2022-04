La chaîne YouTube de Michou supprimée

Dans une vidéo, Michou explique le pourquoi du comment. "Actuellement, vous allez sur YouTube et vous tapez ‘Michou’, ça n’existe plus. Je n’existe plus, les gars", commente-t-il, avant de poursuivre: "Apparemment, ma chaîne se serait faite ‘strikée’ parce que je n’aurais pas respecté les règles communautaires."

De son côté, YouTube n’a fourni aucune justification. Cependant, la chaîne de Michou a été piratée il y a deux jours. Transformée en "Tesla Live", elle diffusait un live dédié à la marque d’Elon Musk et n’aurait ainsi pas respecté les usages de la plateforme de vidéos.

Pas d’inquiétude toutefois! L’influenceur est en contact avec les équipes de YouTube. Il faudra encore un peu patienter avant de pouvoir retrouver sa chaîne...