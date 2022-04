Rarissime: déclaré mort par le SAMU, son cœur redémarre

Déclaré mort, il est revenu à la vie. Après un malaise cardiaque à Neuilly-sur-Marne (France), tout indiquait que cet homme de 66 ans était décédé. Toutes les constantes étaient à l’arrêt: "On ne récupérait plus le pouls et le scope, ce moniteur qui suit les paramètres vitaux, comme le rythme cardiaque, le confirmait", indique une source médicale au journal Le Parisien.