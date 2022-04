Insolite: cet anglais de 75 ans a passé 13 ans à tailler sa haie en dragon de 45 mètres

À 75 ans, John Brooker s’est improvisé en véritable sculpteur pour donner à sa haie de 45 mètres de long - et 3 mètres de hauteur par endroits - une très fière allure, en la taillant en un gigantesque dragon.

"Un jour, je me tenais devant l’évier de ma cuisine et je me suis dit que la haie était ennuyeuse, alors j’ai décidé d’en faire quelque chose", a expliqué le septuagénaire.

13 ans pour faire naître ce dragon

Cela ne s’est évidemment pas fait en jour puisqu’il a fallu à ce retraité près de 13 années pour arriver à ce résultat. À raison de trois jours toutes les deux à trois semaines, ce jardinier amateur est parvenu à transformer sa banale haie en une sculpture végétale géante.

S’il a taillé tout cela seul, sa femme Pippa, ancienne graphiste, a participé à la conception du dessin: "J’ai ajouté des ailes et le sommet était assez simple, mais chaque année, j’ajoute quelques lignes pour le définir", explique-t-il.

Le résultat est plutôt pas mal, non? Vous essayerez, la saison prochaine?