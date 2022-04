La petite Pia a pu effectuer ses permiers pas grâce à un robot:«Elle aime tellement la vie»

La petite anversoise avait besoin d’un médicament très onéreux: le Zolgensma. Pour guérir leur petite fille, ses parents avaient alors lancé une campagne de SMS à l’échelle nationale qui avait permis de récolter 1,9 million d’euros .

Il y a deux ans et demi, nous n’aurions jamais osé rêver d’une telle situation. Nous sommes tellement heureux de l’avoir.

Aujourd’hui, la fillette est âgée de trois ans et demi et elle va beaucoup mieux. Elle a même pu effectuer ses premiers pas à l’aide d’un robot marcheur pour se déplacer dans son domicile. "Elle aime tellement la vie", a expliqué Ellen De Meyer, sa maman, à nos confrères de Het Nieuwsblad.

Pia marchait tous les samedis avec un robot dans un hôpital anversois. Ses parents ont fait des recherches pour en faire venir un à la maison. "Elle ne cessait de demander un moyen de marcher plus que les samedis avec le robot", poursuit sa maman.

Ils lui ont finalement trouvé un robot-marcheur à elle toute seule. Et la petite Pia fait d’énormes progrès. "Certes on ne peut pas parler de pas complets. Mais elle parvient à avancer et à se lever. Normalement, elle est toujours assise. Donc rien que cela, c’est déjà très bien", avoue la maman.

Désormais, Pia peut se déplacer lentement d’une pièce à une autre. "Et elle adore cela", ajoute Ellen De Meyer. "Elle peut aussi se déplacer en fauteuil roulant mais le faire avec ses propres pieds et bien différent."

Bien que son traitement ne l’ait pas guérie complètement, la petite Pia peut aujourd’hui aller à l’école , sans son robot toutefois."Elle se rend compte que les autres enfants de la classe peuvent marcher et pas elle. C’est difficile pour nous et, surtout, pour elle, d’y faire face. Peut-être qu’avec le temps, nous pourrons même utiliser le robot marcheur en classe, mais nous ne voulons pas brûler les étapes", explique Ellen De Meyer.

