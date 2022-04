«J’ai l’âge de mourir»: à 78 ans, cette militante pour le suicide assisté s’est donné la mort (vidéos)

J’ai l’âge de mourir. Le danger est de vieillir encore plus.

En 2018, son interview vidéo sur Konbini avait enflammé le Web. Elle y annonçait vouloir mettre fin à ses jours en janvier 2020 avant de postposer la date de son décès en raison de la naissance de son petit-fils.

Dans un livre intitulé "Terminer en beauté", cette maman de trois enfants écrivait notamment: "J’ai l’âge de mourir. Le danger est de vieillir encore plus. La dépendance et la décrépitude me font bien plus peur que la mort."

Dans sa lettre d’adieu publiée le 29 mars sur le blog du journal suisse "Le Temps", elle a défendu une dernière fois son droit à "une interruption volontaire de vieillesse".

Engagée au sein de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), elle militait pour le suicide assisté en France.

"J’espère que la loi va changer et que d’autres, après moi, auront la possibilité de partir, entourés de leurs proches, lorsqu’ils l’auront décidé et qu’ils auront atteint l’hiver de leur vie", écrivait-elle.