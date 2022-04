Grosse frayeur: un vol New York - Paris évite le crash de justesse, le calvaire de l’équipage (vidéo)

L’équipage a pu finalement remettre les gaz et maîtriser l’appareil, juste à temps. Mais le drame a été évité de peu.

Le dialogue paniqué de l’équipage : l’avion fait «n’importe quoi»

Dans une vidéo publiée sur YouTube par la chaîne AIRLIVE, on peut entendre le dialogue particulièrement paniqué de l’équipage avec la tour de contrôle de l’aéroport parisien. "On a remis les gaz, 4 000 pieds, on va les maintenir, on vous rappelle", décrit le pilote paniqué. Il évoque quelques minutes plus tard "un problème de commandes de vol" avant d’affirmer carrément que l’avion avait fait "à peu près n’importe quoi."

L’avion, qui se trouvait alors à seulement 1 200 pieds d’altitude (environ 370 m) selon Air Journal, a dû effectuer une remise des gaz en urgence.

Ce mercredi 6 avril, le BEA (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation civile) annonce dans un communiqué ouvrir "une enquête de sécurité". Il détaille un "incident grave".

Selon Air France, "la remise de gaz est (...) une procédure normale qui va dans le sens de la sécurité. Les équipages sont formés et régulièrement entraînés à ces procédures (...) afin de garantir la sécurité des vols et des passagers."