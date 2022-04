Aujourd’hui, selonLe Parisien, on apprend que le grand gagnant est en train de transférer la quasi-totalité de cet argent à Anyama, une fondation dédiée à la protection de l’environnement, créée il y a un an.

J’ignorais qu’un grand gagnant avait fait un don si important, glisse, estomaquée, Nolwenn Poupon, directrice des études chez France générosités, syndicat d’associations spécialiste de la philanthropie. C’est un signal très positif, particulièrement en cette période tendue d’élections, de crises, de remise du rapport du Giec sur le climat, très alarmiste aussi.

«Je ne cherche pas à me faire connaître»

"Au cours de ma vie, j’ai été le témoin, en Côte d’Ivoire, du passage incessant de camions chargés d’arbres coupés dans les forêts du Burkina Faso. Ce ballet de camions m’a beaucoup indigné", explique Guy.

"Je ne cherche pas à me faire connaître", note le chanceux qui n’apparaîtra jamais dans sa fondation. "Ce qui compte, ce sont les actions soutenues par Anyama et l’impact positif qu’elles génèrent pour tous", indique-t-il. "Sur le site Internet apparaîtront uniquement les visages de l’équipe spécialisée sur ces sujets, ainsi que les noms des experts qui la soutiendront. Ils feront leur propre sélection de projets en fonction de la stratégie et des objectifs que se fixera Anyama", indique Max Thillaye du Boullay, directeur général et personnage public de la structure.

À la minute où j’ai su que j’étais l’heureux gagnant de l’EuroMillions, j’ai eu le souhait de partager ma chance

Aujourd’hui encore, Guy, se souvient très bien du jour où il a remporté son gain.

"Je ne parvenais pas à y croire. J’ai eu la chair de poule et je me suis dit: Comment est-ce possible que ce soit moi? Quelquefois, encore aujourd’hui, j’ai l’impression de rêver." Quand "Guy" a vraiment compris qu’il avait remporté cette somme astronomique, le chanceux n’a pas hésité: "À la minute où j’ai su que j’étais l’heureux gagnant de l’EuroMillions, j’ai eu le souhait de partager ma chance."

Ce grand discret sur sa vie est en revanche plus prolixe sur ses objectifs: "De mon point de vue, la priorité aujourd’hui est de sauver la planète ou plutôt de faire en sorte que les humains, le vivant, puissent continuer à être les hôtes de notre belle Terre. Il faut agir, c’est une urgence absolue. Si rien n’est fait dans ce domaine, toutes les autres actions seront vaines. Nous n’existerons plus, car la planète deviendrait invivable", décrit-il

Les premières actions d’Anyama pourraient concerner les forêts françaises, pour lesquelles Guy est partisan d’une gestion douce: surtout pas de plantation industrielle, car "si on coupe les forêts à ras avec de lourds engins, on détruit toute la vie et on libère d’immenses quantités de carbone dans l’atmosphère", plaide-t-il.

J’espère que mon action sera utile

"Je me sens bien car j’ai concrétisé mon projet de fondation.C’est ce qui me rend heureux, dit-il. J’espère maintenant que mon action sera utile et s’inscrira dans le temps. Ma Fondation est à l’œuvre, je suis en vie et bien portant… Je suis comblé."

Depuis ce fameux jour de décembre 2020, il a tout de même une "vie plus confortable", confie-t-il: "J’ai opéré quelques changements, notamment des travaux dans ma maison et l’acquisition d’une résidence secondaire."