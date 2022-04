On y voit la chanteuse, vêtue d’un haut très transparent, s’approcher et s’éloigner de la caméra sans rien dire, presque dans un état second, juste avant les Grammy Awards 2022. Une séquence vue plus de 11 millions de fois qui a dérangé plus d’un fan.

"Appelez les autorités, Madonna a besoin d’aide", note l’un d’eux sous la publication en question sur laquelle la chanteuse s’approche de plus en plus de son téléphone avant d’envoyer un baiser.

Lèvres gonflées, yeux tirés et visage lisse, l’allure de la pop star manque aussi cruellement de naturel pour sa communauté. La chanteuse atoujours eu pour habitude de choquer ses fansmais cette fois-ci, c’est bien de la gêne qu’elle a suscité. Qu’arrive-t-il à l’interprète de "Like a Prayer"?